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بيراميدز يفاوض مصطفي البدري
السبت 21/أغسطس/2021 - 03:33 ص
غدير أحمد
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يرغب نادي بيراميدز لمحاولة الظفر بخدمات اللاعب مصطفى البدرى نجم فريق الانتاج الحربى الذي يقدم مستويات رائعة في بطولة الدوري المصري الممتاز.
وقاد البدرى فريقه الإنتاج لتحقيق فوزًا ثمينًا على نظيره غزل المحلة في المباراة التي جمعتهما مساء بثلاثة أهداف مقابل هدف، مساء الأربعاء في إطار منافسات الجولة 31 لمسابقة الدورى الممتاز.
وأحرز مصطفى البدري هدفاً للمباراة السابعة على التوالي ليصبح أول لاعب يسجل في 7 مباريات متتالية في الدورى حيث سجل في كل من "المصرى، الجونة، بيراميدز (هدفين)، الأهلى ، أسوان، ومصر المقاصة وغزل المحلة".
وأبدت لجنة الكرة بالنادي الأهلي بقيادة محسن صالح إعجابها الشديد بمستوى لاعب القلعة الحمراء السابق وبدأ مسؤولو الفريق الأحمر في جس نبض اللاعب في الانتقال لصفوف الأهلي.
ويرغب مسؤولو القلعة الحمراء ضم اللاعب كصفقة جديدة للفريق لينضم كأحد صفقات الأهلي الجديدة، ويرتبط مصطفى البدري بتعاقد مع الانتاج لمدة موسمين.
وفاز الأهلي على المصري البورسعيدي مساء اليوم الجمعة 4-2 ضمن مباريات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.
ويبدأ الأهلي بعد غد الأحد الاستعداد للمباراة المقبلة أمام الجونة والمقرر لها يوم الثلاثاء المقبل ضمن مباريات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.
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