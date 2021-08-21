بيراميدز يفاوض مصطفي البدري

يرغب نادي بيراميدز لمحاولة الظفر بخدمات اللاعب مصطفى البدرى نجم فريق الانتاج الحربى الذي يقدم مستويات رائعة في بطولة الدوري المصري الممتاز.





وقاد البدرى فريقه الإنتاج لتحقيق فوزًا ثمينًا على نظيره غزل المحلة في المباراة التي جمعتهما مساء بثلاثة أهداف مقابل هدف، مساء الأربعاء في إطار منافسات الجولة 31 لمسابقة الدورى الممتاز.





وأحرز مصطفى البدري هدفاً للمباراة السابعة على التوالي ليصبح أول لاعب يسجل في 7 مباريات متتالية في الدورى حيث سجل في كل من "المصرى، الجونة، بيراميدز (هدفين)، الأهلى ، أسوان، ومصر المقاصة وغزل المحلة".





وأبدت لجنة الكرة بالنادي الأهلي بقيادة محسن صالح إعجابها الشديد بمستوى لاعب القلعة الحمراء السابق وبدأ مسؤولو الفريق الأحمر في جس نبض اللاعب في الانتقال لصفوف الأهلي.





ويرغب مسؤولو القلعة الحمراء ضم اللاعب كصفقة جديدة للفريق لينضم كأحد صفقات الأهلي الجديدة، ويرتبط مصطفى البدري بتعاقد مع الانتاج لمدة موسمين.





وفاز الأهلي على المصري البورسعيدي مساء اليوم الجمعة 4-2 ضمن مباريات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.





ويبدأ الأهلي بعد غد الأحد الاستعداد للمباراة المقبلة أمام الجونة والمقرر لها يوم الثلاثاء المقبل ضمن مباريات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.



