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نجم الزمالك المعار يفضل العودة إلى القلعة البيضاء

السبت 21/أغسطس/2021 - 04:02 ص
بوابة الفجر
محمد زويد
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كشف مصدر مقرب من كريم بامبو لاعب الزمالك المعار إلى صفوف البنك الأهلى عن تأجيل اللاعب بعض العروض التى جاءت اليه خلال الفترة السابقة منتظرا قرار الزمالك.

وجاءت تلك العروض عقب تألق نجم الأهلي السابق والإسماعيلي والزمالك مع البنك الأهلى وتسجيله 11 هدف منهم سوبر هاتريك فى فوز الفريق الأخير على المقاصة برباعية مقابل ثلاثة أهداف.

وزاد المصدر موضحا إلى أن قرار" بامبو" بتأجيل العروض لحين معرفة موقف الزمالك بشأن عودة اللاعب الى الفريق من عدمه الموسم المقبل، وأصبح اللاعب فى اهتمامات الفريق للعودة من جديد عقب التألق الأخير ولكن الأمر لا يزال تحت دراسة الجهاز الفنى.

ومو المقرر أن تنتهى إعارة نجم القلعة البيضاء نهاية الموسم الحالى ثم يعود مجددا الى فريق الزمالك لحسم مصيره خلال الفترة المقبلة.

جدير بالذكر أن كريم بامبو تمت إعارته إلى البنك الأهلى في يناير الماضى وظهر بشكل جيد ومتميز مع فريقه خلال الدور الثاني من الموسم الجاري.

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