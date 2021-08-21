هالاند يحسم مستقبله مع دورتموند

استقر النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم فريق بوروسيا دورتموند الألماني، على الاستمرار مع فريقه في الموسم المقبل ورفض إغراءات الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.





ووافق هالاند على قرار بوروسيا دورتموند بالاحتفاظ به الموسم المقبل، رافضًا ممارسة أي نوع من أنواع الضغط على مسؤولي النادي الألماني في الانتقالات الصيفية الحالية.





وجاءت موافقة هالاند على الاستمرار مع دورتموند حتى يُسمح له بالرحيل الصيف القادم مقابل 75 مليون يورو، كما ينص العقد الذي يربطه مع النادي الألماني.





وجود بند الرحيل مقابل 75 مليون يورو الصيف القادم سيزيد من الخيارات أمامه من أجل اختيار الجهة الأفضل له في الموسم التالي بعد الرحيل عن بوروسيا دورتموند.





وفي ظل الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية، فإن تقديم عرض يزيد عن 100 مليون يورو لضم هالاند الصيف الحالي كان أمرًا صعبًا، ولم يستطع القيام به سوى تشيلسي، فيما ستتفاوض العديد من الأندية على ضمه الصيف القادم مما سيفيد اللاعب في اختيار وجهته الأنسب.





ويفضل إيرلينج هالاند حتى الآن الانتقال إلى صفوف نادي ريال مدريد في الخطوة المقبلة بمسيرته الكروية، لكن ذلك قد يتغير مع وصول العروض من كل صوب الصيف القادم.



