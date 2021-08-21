تطورات مفاوضات الزمالك مع محمد بن خماسة

شهدت الفترة الأخيرة تأكيدات بعض التقارير الصحفية الجزائرية حول اهتمام نادي الزمالك بالتعاقد مع اللاعب الجزائري محمد بن خماسة المحترف في صفوف مالجا الإسباني لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية.





ويسعى نادي الزمالك لتدعيم وسط ملعب القلعة البيضاء بعد رحيل التونسي فرجاني ساسي للدحيل القطري.





وكشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، أن محمد بن خماسة تم عرضه بالفعل على مسؤولي القلعة البيضاء للتعاقد معه في الموسم المقبل.





وتابع المصدر، أنه سيتم عرض اللاعب على اللجنة الفنية والفرنسي كارتيرون المدير الفني للفريق الأبيض لتحديد إمكانية التفاوض معه من عدمه.



