نجم الإنتاج الحربي على رادار نادي الزمالك

دخل أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإنتاج الحربي، رادار نادي الزمالك، للتعاقد معه خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.





وقام أحد وكلاء اللاعبين، بعرض خدمات مصطفي البدري، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإنتاج الحربي، على مسؤولو القلعة البيضاء، لبحث إمكانية التعاقد معه خلال فترة الإنتقالات الصيفية.





وجاء ذلك بعد المستوى الفني الكبير الذي يقدمه البدري مع نادي الإنتاج الحربي، في مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، خلال الفترة الماضية.





ومن المنتظر أن تشهد الساعات القادمة، عرض خدمات اللاعب، على الفرنسي باتريس كارتيرون، لحسم موقفه بشأن التعاقد معه خلال الميركاتو الصيفي.



