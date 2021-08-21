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الأمن يعتدي بالضرب على الجمهور في حفل محمد رمضان بالساحل الشمالي

السبت 21/أغسطس/2021 - 03:38 ص
بوابة الفجر
مي شاهين
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شهد حفل الفنان محمد رمضان المقام أمس في الساحل الشمالي، اقتحام الحاضرين الحواجز المخصصة لفئة gold القريبة من المسرح.

وتسبب الاقتحام في حدوث حالة من الزعر والخوف بسبب التكدس، مما أدى إلى تدخل الأمن واستعمالهم العنف وضرب الجمهور بالعصا حتى يتراجعوا ويمنعوا التكدس، ويحافظوا على خصوصية فئة ال gold.

أشعل النجم محمد رمضان، حفلته منذ قليل، بجولف بورتو مارينا بالساحل الشمالي، وسط إقبال جماهيري كثيف من محبي نمبر وان، حيث كانت الحفلة محط أنظار الجميع قبل إحياؤها ببضع أسابيع تحت عنوان "أقوى حفلة بالساحل الشمالي" ونفذت جميع تذاكر الحفل قبل أيام.

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