بايرن ميونيخ يحدد سعر بيع ليفاندوفسكي

يرغب البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم فريق بايرن ميونيخ الألماني، في الرحيل عن صفوف العملاق البافاري، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية من أجل خوض تجربة جديدة في مسيرته الكروية.





ويرى ليفاندوفسكي أنه في حاجة إلى خوض تجربة جديدة بعد سنوات من النجاحات والإنجازات رفقة نادي بايرن ميونخ، استطاع خلالها تحقيق كافة الألقاب الممكنة.





ومن جانبه يرحب نادي بايرن ميونخ برحيل ليفاندوفسكي الصيف الحالي لكن بشرط وصول عرض لا يقل عن 100 مليون يورو.





وعلى الرغم من اهتمام نادي ريال مدريد بالتعاقد مع المهاجم البولندي في وقت سابق، إلا أن الميرنجي لا يفكر في دخول سباق التعاقد مع نجم بايرن ميونيخ في الوقت الحالي.





ويرى نادي ريال مدريد أن صرف قيمة 100 مليون يورو على ضم إيرلينج هالاند الصيف المقبل سيكون أكثر فائدة من التعاقد مع ليفاندوفسكي بعد وصوله إلى سن الـ33 عامًا.





وبالتالي فإن تركيز ريال مدريد بالكامل منصب على التعاقد مع مبابي وهالاند على مدار فترتي الانتقالات الحالية والمقبلة، مع خروج ليفاندوفسكي من حسابات الفريق الملكي.



