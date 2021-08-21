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الأهلي يحسم مصير موسيماني

السبت 21/أغسطس/2021 - 05:03 ص
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
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حسمت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، برئاسة محسن صالح، وبالتنسيق مع محمود الخطيب، رئيس النادي، موقفها بشأن رحيل الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وكانت هناك بعض الأصوات التي نادت بضرورة رحيل المدرب الجنوب إفريقي، بنهاية الموسم الجاري بعد تراجع النتائج في الفترة الأخيرة.

وأوضحت تقارير صحفية أن محمود الخطيب طالب خلال جلسته مع اللجنة، بالانتظار لنهاية الموسم، كما أن اللجنة أبدت موافقتها على بقاء المدرب، حتى نهاية عقده، ومن ثم محاسبته على ضياع الدوري، خاصة بعد النجاحات التي حققها.

يشار إلى أن لجنة التخطيط، سوف تعقد جلسة خاصة مع المدير الفني، في حضور الخطيب لحسم كافة الملفات المختلفة، قبل حسم قائمة الراحلين والإعلان عن الصفقات الجديدة للموسم المقبل.

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