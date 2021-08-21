الكشف عن المباريات المذاعة في الدوري الإيطالي

أعلنت رابطة الدوري الإيطالي، عن المباريات التي سيتم إذاعتها عبر القناة الرسمية لها على موقع "يوتيوب"، ابتداءًا من اليوم السبت.





وأوضحت الرابطة في بيان رسمي، نشرته عبر موقعها الرسمي، أنه سيتم إذاعة 5 مباريات من كل جولة مجانًا، لجميع مشجعي كرة القدم المقيمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك في ظل عدم حصول أي قناة على حقوق البث.





وتابعت الرابطة في بيانها، "يتم إذاعة مباراتي إنتر ميلان ضد جنوى، إمبولي ضد لاتسيو يوم السبت، ومباراتي أودينيزي ضد يوفنتوس وروما ضد فيورنتينا يوم الأحد، وكذلك أيضًا مباراة سامبدوريا وميلان يوم الإثنين.





جدير بالذكر أن إنتر ميلان، كان قد حصد لقب الدوري الإيطالي بالموسم الماضي، بعد غياب دام 11 عامًا.



