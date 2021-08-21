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حقيقة رحيل كهربا عن الأهلي

السبت 21/أغسطس/2021 - 05:30 ص
بوابة الفجر
اشرف عبد الناصر
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كشف مصدر داخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي حقيقة رحيل محمود عبدالمنعم كهربا عن صفوف المارد الأحمر نهاية الموسم الجاري.

ونفى المصدر في تصريحات خاصة ما تردد خلال الساعات الأخيرة حول رحيل كهربا عن صفوف القلعة الحمراء عقب نهاية الموسم الحالي، مؤكدا أنه لا توجد أي أزمة بينه وبين الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني، وسيد عبدالحفيظ مدير الكرة.

وأضاف، ما يؤكد عدم وجود أي أزمة مع اللاعب هو تواجده ضمن قائمة الفريق لمباراة المصري حيث يعتمد عليه موسيماني بشكل كبير في حساباته.

وحقق الاهلي فوزا هاما على فريق المصري البورسعيدي في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب الأسكندرية ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

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