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إيفرتون يرصد نجم لاتسيو

السبت 21/أغسطس/2021 - 06:00 ص
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
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أصبح الأرجنتيني خواكين كوريا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي لاتسيو، قريبًا من الرحيل عن صفوف الفريق، والانتقال إلى الدوري الإنجليزي.

ويحظى اللاعب باهتمام إنتر ميلان، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، من أجل تعويض انتقال روميلو لوكاكو إلى تشيلسي.

وأكد موقع "فوتبول إيطاليا"، أن إيفرتون، دخل في مفاوضات مع لاتسيو لضم كوريا، علمًا بأن إنتر ميلان لم يتوصل لاتفاق مع ناديه بسلل القيمة المالية.

جدير بالذكر أن كوريا، لعب 117 مباراة، وسجل خلالهم 30 هدفًا، وصنع 18 هدف آخرين، مع لاتسيو.

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