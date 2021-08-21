الأهلي يتفق مع ثنائي الفريق على التجديد

أنهت إدارة الكرة بالأهلي برئاسة محمود الخطيب رئيس النادي الاتفاق مع ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بشان تجديد عقديهما عقب نهاية المسوم الجاري.





وينتهي عفد كلا من عمرو السولية والتونسي علي معلول بنهاية الموسم القادم صيف 2022، حيث سيتم التجديد لكل لاعب لمدة موسمين إضافين حتى نهاية 2024.





ومن المفترض أن يحسم الأهلي صفقاته الصيفية خلال الساعات القادمة وملف الراحلين في جلسة بين محمود الخطيب ولجنة التخطيط برئاسة محسن صالح وموسيماني المدير الفني للفريق الأحمر.





وحقق الاهلي فوزا هاما على فريق المصري البورسعيدي في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب الأسكندرية ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.



