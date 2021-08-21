تعرف على معلق مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو في الدوري الإسباني





يستعد نادي برشلونة بقيادة الهولندي رونالد كومان، لمواجهة أتليتيك بلباو، في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم السبت الموافق 21 من أغسطس الجاري، على ملعب سان ماميس ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإسباني.





وكان البارسا قد افتتح مشواره في بطولة الدوري بفوز عريض على ريال سوسيداد برباعية، خلال اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب كامب نو معقل النادي الكتالوني





على جانب آخر افتتح أتليتيك بلباو مشواره في مسابقة الدوري بالتعادل أمام إلتشي دون أهداف في اللقاء الذي أقيم على ملعب مانويل مارتينيز فاليرو.





ومن المقرر أن تنقل المباراة عبر قناة beIN Sports 1 Premium الناقل الحصري للدوري الاسباني في شمال أفريقيا والشرق الأوسط، على أن يكون المعلق الشهير “عصام الشوالي” معلقا ومؤديا صوتيا على مجريات المباراة.



