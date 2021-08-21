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خاص - الزمالك يفشل في ضم صفقة القرن

السبت 21/أغسطس/2021 - 06:31 ص
بوابة الفجر
محمد زويد
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كشف مصدر مسئول داخل نادي الزمالك أخر تطورات مفاوضات نبيل عماد دونجا قائد نادي بيراميدز لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي" أن المفاوضات مع نجم بيراميدز إقتربت من الفشل بسبب مطالب بيراميدز المادية المبالغ فيها إلى حد كبير.

وأشار المصدر في تصريحاته الخاصة إلي أن مسئولى القلعة البيضاء رفضوا فكرة دخول مصطفى فتحي نجم الفريق المعار إلى سموحة السكندري في صفقة تبادلية لضم دونجا.

مشددًا على أن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك متمسك بتواجد فتحي خلال الفترة المقبلة بعد المستوى الرائع الذي يقدمه مع سموحة خلال منافسات الدوري العام.

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