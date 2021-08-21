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تشكيل برشلونة المتوقع ضد أتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني

السبت 21/أغسطس/2021 - 07:01 ص
بوابة الفجر
محمد نادر
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ينتظر نادي برشلونة اختبار صعب حينما يحل ضيفاً على أتليتيك بلباو، في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم السبت الموافق 21 من أغسطس الجاري، على ملعب سان ماميس ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإسباني.

وكان البارسا قد افتتح مشواره في بطولة الدوري بفوز عريض على ريال سوسيداد برباعية، خلال اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب كامب نو معقل النادي الكتالوني.

وفي هذا السياق نستعرض لكم تشكيل برشلونة المتوقع ضد أتليتك بلباو :

حراسة المرمى : نيتو

الدفاع : جوردي ألبا – جيرارد بيكيه – رونالد آراوخو – سيرجينو ديست

الوسط : بيدري – سيرجيو بوسكيتس – فرينكي دي يونج

الهجوم : ممفيس ديباي – مارتن برايثوايت – أنطوان جريزمان

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