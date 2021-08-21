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"جمهوري جدع".. محمد رمضان يشكر حضور حفله بالساحل الشمالي

السبت 21/أغسطس/2021 - 04:19 ص
بوابة الفجر
مي شاهين
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وجه الفنان محمد رمضان، من خلال حفله الغنائي في جولف بورتو مارينا بالساحل الشمالي أمس، رسالة شكر لجمهوره الذي حضر الحفل الذي يحمل شعار "أقوي حفلة بالساحل الشمالي".

حيث قال: "شكرًا جمهوري الحبيب الذي تعب نفسه وجالي لحضور حفلي، أنتم مصدر ثقتي بعد ربنا، لم أمجد في ذاتي أبدا، ونمبر وان هو أنتم جمهوري، والجدع هو جمهوري الذي لم يصدق عني أي شيء يقال أبدا".

أشعل النجم محمد رمضان، حفلته منذ قليل، بجولف بورتو مارينا بالساحل الشمالي، وسط إقبال جماهيري كثيف من محبي نمبر وان، حيث كانت الحفلة محط أنظار الجميع قبل إحياؤها ببضع أسابيع تحت عنوان "أقوى حفلة بالساحل الشمالي" ونفذت جميع تذاكر الحفل قبل أيام.

ودخل محمد رمضان إلى خشبة المسرح بسيارة لامبورجيني، وبدأ حفلته بأغنية نمبر وان، وغني بعض أغانية مثل "أنا جدع، ثابت، الملك، ياحبيبي، على الله".

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