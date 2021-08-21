تفاصيل مفاوضات الزمالك وبيراميدز لضم البدري.. وحقيقة توقيع اللاعب لفاركو

علم "الفجر الرياضي" من مصادره الخاصة عن توقيع مصطفى البدري لاعب الإنتاج الحربي لنادى فاركو الصاعد حديثاً إلى الدوري المصري الممتاز، خلال الفترة السابقة.





وأكدت عدة مصادر لـ" لفجر الرياضي" أن مسئولو نادي فاركو الرياضي يرغبون في ضم صاحب الـ 24 عام خلال الفترة المقبلة في ظل تمتع اللاعب بموهبة خاصة ونجاحة اللافت جعل أكثر من فريق ينظر إلى اللاعب من أجل ضمه خلال الفترة المقبلة.





ودخل بيراميدز في مفاوضات مع البدري منذ أيام قليلة لضمه إلى صفوف السماوي خلال الميركاتو الصيفي الجاري في ظل رغبة تاكيس جونياس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالسماوي خلال الفترة المقبلة.





وقدم بيراميدز عرض جيد من أجل ضم ناشئ الأهلي خلال فترة الميركاتو الصيفي الجاري، وبدأ مسئولو بيراميدز بالفعل في محادثه إدارة نادي الإنتاج الحربي لضم نجم الفريق خلال الفترة المقبلة.





ودخل بيراميدز في مفاوضات سابقة من أجل ضم اللاعب لكن مسئولى الإنتاج الحربي أوقفوا المفاوضات من أجل الحفاظ على تركيز اللاعب مع الفريق خاصة أن وضع الفريق بجدول ترتيب الدوري المصري لا يسمح بأي مفاوضات في الوقت الحالي.





وفي الساعات الأخيرة دخل مسئولى نادي الزمالك في مفاوضات شفاهية مع مسئولى الإنتاج الحربي من أجل معرفة إمكانية ضم اللاعب من عدمه خلال الفترة القادمة.



