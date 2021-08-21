موعد مباراة مصر وأنجولا في التصفيات المؤهلة لمونديال قطر

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم"فيفا" عن موعد المواجهة المرتقبة بين منتخب مصر، ونظيره منتخب أنجولا، في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2020.





ومن المقرر أن تقام مباراة مصر وأنجولا على إستاد القاهرة في الجولة الأولى للتصفيات المؤهلة لكأس العالم.





ويشارك منتخب مصر في المجموعة السادسة التي تضم كلًا من ليبيا وأنجولا والجابون.





ومن المنتظر أن يلتقي منتخب مصر وأنجولا في بداية تصفيات المجموعة السادسة الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم في التاسعة مساء الأربعاء الأول من سبتمبر المقبل باستاد الدفاع الجوي بالقاهرة.



