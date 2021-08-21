Advertisements
موعد مباراة آرسنال ضد تشيلسي المنتظرة في البريميرلج
السبت 21/أغسطس/2021 - 07:32 ص
محمد نادر
Advertisements
بدأ العد التنازلي لانطلاق قمة الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز بلقاء أرسنال ضد تشيلسي في تمام الساعة 5:30 مساءً يوم الأحد المقبل الموافق 22 من أغسطس الجاري على ملعب "الإمارات".
وكان تشيلسي بقيادة الألماني توماس توخيل قد افتتح مشواره في مسابقة الدوري بفوز عريض على كريستال بالاس بثلاثية نظيفة في اللقاء الذي جمعهما على ملعب سامتفورد بريدج".
على جانب آخر سقط أرسنال في أولى مبارياته في الدوري أمام الصاعد حديثاً "للبريميرليج" فريق برينتفورد بهدفين نظيفين في اللقاء الذي جمعهما على ملعب برينتفورد.
ومن المقرر أن تنقل المباراة عبر شبكة قنوات beIN Sports الناقل الحصري للدوري الانجليزي في شمال أفريقيا والشرق الأوسط.
Advertisements