Advertisements

موعد مباراة آرسنال ضد تشيلسي المنتظرة في البريميرلج

السبت 21/أغسطس/2021 - 07:32 ص
بوابة الفجر
محمد نادر
Advertisements
بدأ العد التنازلي لانطلاق قمة الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز بلقاء أرسنال ضد تشيلسي في تمام الساعة 5:30 مساءً يوم الأحد المقبل الموافق 22 من أغسطس الجاري على ملعب "الإمارات".

وكان تشيلسي بقيادة الألماني توماس توخيل قد افتتح مشواره في مسابقة الدوري بفوز عريض على كريستال بالاس بثلاثية نظيفة في اللقاء الذي جمعهما على ملعب سامتفورد بريدج".

على جانب آخر سقط أرسنال في أولى مبارياته في الدوري أمام الصاعد حديثاً "للبريميرليج" فريق برينتفورد بهدفين نظيفين في اللقاء الذي جمعهما على ملعب برينتفورد.

ومن المقرر أن تنقل المباراة عبر شبكة قنوات beIN Sports الناقل الحصري للدوري الانجليزي في شمال أفريقيا والشرق الأوسط.

أخبار تهمك

مبابي يوجه قنبلة في وجه ناصر الخليفي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. مصدر أمني يكشف حقيقة اقتحام حفل محمد رمضان

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. قفزة في إصابات كورونا اليومية.. و"الصحة" تعلن التفاصيل

منذ حوالي 8 ساعات

صدمة لجماهير باريس بسبب ميسي

منذ حوالي 12 ساعة

اجتماع عاجل داخل الزمالك لحسم موقف جنش

منذ حوالي 7 ساعات

بيراميدز يخطف صفقة من الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

تشكيل برشلونة المتوقع ضد أتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني

منذ ساعة و 26 دقيقة

عاجل.. أون تايم سبورت توقف مدحت شلبي لنهاية الموسم بعد هجومه على جمهور الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل - ضربة موجعة للأهلي.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 10 ساعات

نجم الأهلي السابق يفتح النار على حكم مباراة الزمالك وسيراميكا

منذ حوالي 10 ساعات

كومان: هذا اللاعب سيعوض رحيل ميسي

منذ حوالي 11 ساعة

علاج جديد يمنع الإصابة بفيروس كورونا.. وبشرى لأصحاب الأمراض المزمنة

منذ حوالي 18 ساعة

مفاجأة... فينيسيوس جونيور يرغب في الرحيل عن ريال مدريد

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. كارتيرون يرفض التعاقد مع الصفقة الذهبية

منذ حوالي 17 ساعة

"كورونا مميتة".. أول تعليق من وائل الإبراشي عقب أزمته الأخيرة

منذ حوالي 13 ساعة

الزمالك يفاوض صفقة مدوية

منذ حوالي 8 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

الأكثر قراءة
10:45 م

عاجل - ضربة موجعة للأهلي.. طالع التفاصيل

اجتماع عاجل داخل الزمالك لحسم موقف جنش

01:32 ص

"كورونا مميتة".. أول تعليق من وائل الإبراشي عقب أزمته الأخيرة

07:13 م

بيراميدز يخطف صفقة من الأهلي

01:56 ص

عاجل.. قفزة في إصابات كورونا اليومية.. و"الصحة" تعلن التفاصيل

12:44 ص

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: الساحل..وما أدراك ما الساحل؟!.

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم