موعد مباراة آرسنال ضد تشيلسي المنتظرة في البريميرلج

بدأ العد التنازلي لانطلاق قمة الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز بلقاء أرسنال ضد تشيلسي في تمام الساعة 5:30 مساءً يوم الأحد المقبل الموافق 22 من أغسطس الجاري على ملعب "الإمارات".





وكان تشيلسي بقيادة الألماني توماس توخيل قد افتتح مشواره في مسابقة الدوري بفوز عريض على كريستال بالاس بثلاثية نظيفة في اللقاء الذي جمعهما على ملعب سامتفورد بريدج".





على جانب آخر سقط أرسنال في أولى مبارياته في الدوري أمام الصاعد حديثاً "للبريميرليج" فريق برينتفورد بهدفين نظيفين في اللقاء الذي جمعهما على ملعب برينتفورد.





ومن المقرر أن تنقل المباراة عبر شبكة قنوات beIN Sports الناقل الحصري للدوري الانجليزي في شمال أفريقيا والشرق الأوسط.



