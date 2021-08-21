موسيماني يعطي موافقته على رحيل نجم الفريق

حسم الجنوب افريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، موقفه من رحيل أحد لاعبو الفريق خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.





وافق الجنوب افريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لنادي الأهلي، على رحيل سعد سمير مدافع الفريق خلال الميركاتو الصيفي الحالي.





وكان تلقي سعد سمير خلال الفترة الماضية، أكثر من عروضا من أندية الدوري المصري، للانضمام إلي صفوفه خلال الموسم الكروي المقبل.





وكان حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنا دي الأهلي، الفوز على نظيره المصري البورسعيدي، بنتيجة أربع أهداف، في أحداث اللقاء الذي جمعهم ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.



