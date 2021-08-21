موعد مباراة إنتر ميلان ضد جنوي اليوم السبت في الدوري الإيطالي

ينتظر عشاق الساحرة المستديرة وكرة القدم الإيطالية بمباراة الأولى لإنتر ميلان في بطولة الدوري الإيطالي في الموسم الجديد.





ونجح الإنتر قي التتويج بلقب الكالتشيو في الموسم الماضي الذي احتل صدارة الجدول برصيد 91 نقطة، ويسعى الإيطالي سيموني إنزاجي المدير الفني الجديد لإسعاد جماهير الفريق والمنافسة بقوة في بطولة دوري أبطال أوروبا بالإضافة إلى المحافظة على لقب الكالتشيو في الموسم الجديد.





وعلى الجانب الأخر، احتل جنوي المركز الحادي عشر في الموسم الماضي في جدول الدوري الإيطالي برصيد 42 نقطة ويسعى للمنافسة بقوة في الموسم الحالي .





وتقام مباراة إنتر ميلان وجنوي اليوم السبت 21 أغسطس 2021 على استاد سان سيرو "جيوزيبي مياتزا "، معقل إنتر ميلان في إطار منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الإيطالي في الموسم الجديد.





وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة والساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت السعودية والساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.



