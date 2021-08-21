موعد مباراة إنتر ميلان ضد جنوي اليوم السبت في الدوري الإيطالي

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موعد مباراة إنتر ميلان ضد جنوي اليوم السبت في الدوري الإيطالي
السبت 21/أغسطس/2021 - 08:02 ص
غدير أحمد
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ينتظر عشاق الساحرة المستديرة وكرة القدم الإيطالية بمباراة الأولى لإنتر ميلان في بطولة الدوري الإيطالي في الموسم الجديد.
ونجح الإنتر قي التتويج بلقب الكالتشيو في الموسم الماضي الذي احتل صدارة الجدول برصيد 91 نقطة، ويسعى الإيطالي سيموني إنزاجي المدير الفني الجديد لإسعاد جماهير الفريق والمنافسة بقوة في بطولة دوري أبطال أوروبا بالإضافة إلى المحافظة على لقب الكالتشيو في الموسم الجديد.
وعلى الجانب الأخر، احتل جنوي المركز الحادي عشر في الموسم الماضي في جدول الدوري الإيطالي برصيد 42 نقطة ويسعى للمنافسة بقوة في الموسم الحالي .
وتقام مباراة إنتر ميلان وجنوي اليوم السبت 21 أغسطس 2021 على استاد سان سيرو "جيوزيبي مياتزا "، معقل إنتر ميلان في إطار منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الإيطالي في الموسم الجديد.
وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة والساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت السعودية والساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.
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