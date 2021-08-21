حريق هائل يلتهم شقة سكنية بمنطقة قشلاق السواحل بورسعيد

نشب حريق هائل والتهم وحدة سكنية بمنطقة قشلاق السواحل بنطاق حي المناخ بورسعيد، فd الساعات الأولى من اليوم السبت، وتمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة بورسعيد من السيطرة على الحريق.





وانتقلت 4 سيارات إطفاء بقيادة العقيد هاني المهدي رئيس وحدة الإطفاء، للسيطرة علي النيران، والتي كادت ان تنتقل من الوحدة السكنية إلى وحدات أخرى، وانتشر الدخان على عدد من الوحدات السكنية بالبرج السكني.





وانتقلت على الفور سيارات الإسعاف تحسبًا لوقوع إصابات، وأكدت جميع مستشفيات المحافظة بأنه لم تستقبل أي حالات نتيجة الحريق.



