برفقة زوجها..درة تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها

شاركت الفنانة درة، جمهورها ومتابعيها صورة جديدة عبر خاصية الاستوري من خلال حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.





وظهرت درة بإطلالة جذابة انيقة مرتدية فستان طويل باللون الفوشيا برفقة زوجها ، وحازت الصورة علي اعجاب متابعيها.







و كانت قد بدأت درة تصوير حكاية جديدة من مسلسل "زي القمر" والذي يدور في حكايات منفصلة يتم عرض كل منها في قناة مختلفة من قنوات شركة المتحدة