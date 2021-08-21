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برفقة زوجها..درة تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها

السبت 21/أغسطس/2021 - 05:25 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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شاركت الفنانة درة، جمهورها ومتابعيها صورة جديدة عبر خاصية الاستوري من خلال حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.


وظهرت درة بإطلالة جذابة انيقة مرتدية فستان طويل باللون الفوشيا برفقة زوجها ، وحازت الصورة علي اعجاب متابعيها.



و كانت قد بدأت درة تصوير حكاية جديدة من مسلسل "زي القمر" والذي يدور في حكايات منفصلة يتم عرض كل منها في قناة مختلفة من قنوات شركة المتحدة

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