من أمام البحر.. رانيا محمود ياسين تستمتع بعطلتها الصيفية

شاركت الفنانة رانيا محمود ياسين، جمهورها ومتابعيها صورة جديدة من عطلتها الصيفية عبر حسابها الشخصي بموقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وظهرت رانيا محمود ياسين في الصورة بإطلالة جذابة من أمام البحر، وحازت الصورة على إعجاب الكثير من جمهورها ومتابعيها.



يذكر أن آخر أعمال رانيا محمود ياسين مسلسل "الطاووس" مع النجوم: جمال سليمان، سميحة أيوب، سهر الصايغ، وفرح الزاهد وغيرهم، سيناريو وحوار كريم الدليل تحت إشراف المؤلف محمد ناير، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.