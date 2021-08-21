برفقة أصدقائه.. حسين الجسمي فى أحدث ظهور له عبر إنستجرام

شارك الفنان الإماراتي حسين الجسمي، جمهوره ومحبيه صورة جديدة عبر حسابه بموقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.



وظهر حسين الجسمي برفقة اصدقائة و علق علي الصورة قائلا : الأصدقاء حظ و نصيب، وحازت الصورة على إعجاب الكثير من جمهوره ومحبيه.



يذكر أن طرح الفنان الإماراتي حسين الجسمي أغنية عاطفية جديدة تحمل أسلوباً شعرياً مختلفاً ومميزاً في أسلوب المحبة والغزل، والأغنية تحت عنوان "درب الشعر"، من أشعار الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي