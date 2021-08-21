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ظل مخلصا لها حتى بعد وفاتها.. تعرف على قصة الحب بين عزت أبو عوف وزوجته فاطيما

السبت 21/أغسطس/2021 - 06:56 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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تحل اليوم ذكري ميلاد الفنان الراحل عزت أبو عوف، الذى رحل عن عالمنا تاركاً خلفه أعمال فنية مميزة، قادرة على إحياء ذكراه في قلوب جمهوره ومحبيه.

وجمعت الفنان الراحل عزت أبو عوف قصة حب قوية مع زوجته الراحلة «فاطيما»، التى كانت إحدى أعضاء فريق الـ «٤ إم»، ويعرفها منذ الصغر، وكان يعشقها ولا يستطيع الاستغناء عنها، ووقفت بجانبه في جميع أزماته التى تعرض لها.

وتأثر أبوعوف برحيل زوجته وحبيبة عمره بشكل كبير، وتدهورت حالته الصحية، إثر إصابته بانهيار عصبى بعد علمه بخبر وفاتها أثناء تصويره مسلسل «الصفعة»، ودخل حينها إلى المستشفى، ومكث فيها شهورا عدة.

وكان من بين العادات الجميلة التى كان الراحل أبو عوف حريصا عليها، كان يحضر لها يوميا وردة حمراء يقدمها لها ليسعدها ويرى الفرحة في عينيها لتحقيقه شيئا تحبه، واستمر أبو عوف حريصا على هذه العادة حتى بعد وفاتها، وكان يضع الوردة الحمراء على وسادته يوميا أملا أن تصل الوردة إلى روحها وتسعدها مثلما كان يفعل قبل مماتها

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