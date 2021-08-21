في ذكرى وفاته.. مالا تعرفه عن محمد عبد المطلب

تحل اليوم ذكرى وفاة الملحن والفنان الراحل محمد عبد المطلب الذي تارك خلفه، أثر كبير فى عالم الفن، ومازالت أعماله حاضرة حتى اليوم، ومتعلقة في أذهان المستمعين.



مالا تعرفه عن محمد عبد المطلب في ذكري وفاته:



_ ولد محمد عبد المطلب يوم 13 أغسطس لعام 1910 في شبراخيت بمحافظة البحير، كما إنه حفط القرآن واستمع إلى الأسطوانات في قهاوي البلدة.



_وكان للفنان محمد عب المطلب موقف مع الفنان محمد عبد الوهاب حيث قام بتعينه في فرقته.



_ومن أشهر أغاني الفنان محمد عبد المطلب "البحر زاد"، "يا ليلة بيضا"، "تسلم إيدين اللي اشترى"، "حبيتك وبحبك"، "قلت لا بوكي"، "يا حاسدين الناس"، "ساكن في حي السيدة"، "يا أهل المحبة"، "ودع هواك"، "اسأل مرة عليه"، "الناس المغرمين"، شفت حبيبي"، "مابيسألشي عليه أبدا"، "ودع هواك"، "بتسألني بحبك ليه"، و"أنا مالي"، "يا حبايب هللو".



_كما أنه غنى من ألحان الموسيقار فريد الأطرش وكلمات إسماعيل الحبروك اغنية الأفراح "ياليلة فرحنا طولي"