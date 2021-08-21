بإطلالة جريئة.. نسرين طافش تستعرض رشاقتها في أحدث ظهور لها

شاركت الفنانة نسرين أمين، جمهورها ومتابعيها عبر حسابها بموقع تداول الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" صورًا جديدة لها.





وظهرت نسرين أمين داخل إحدى صالات الجيم بإطلالة جريئة ترتدي توب أبيض مكشوف البطن وهوت شورت باللون الوري، وحازت الصورة على إعجاب الكثير من جمهورها ومتابعيها.





يذكر أن نسرين آمين شاركت فى فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" حيث تظهر كضيفة شرف، بطولة كريم عبد العزيز، دينا الشربينى، ماجد الكدواني، بيومي فؤاد، محمد ثروت، أحمد حلاوة، من تأليف أيمن وتار، وإخراج أحمد الجندي