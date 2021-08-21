Advertisements

بإطلالة جريئة.. نسرين طافش تستعرض رشاقتها في أحدث ظهور لها

السبت 21/أغسطس/2021 - 06:30 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
Advertisements
شاركت الفنانة نسرين أمين، جمهورها ومتابعيها عبر حسابها بموقع تداول الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" صورًا جديدة لها.


وظهرت نسرين أمين داخل إحدى صالات الجيم بإطلالة جريئة ترتدي توب أبيض مكشوف البطن وهوت شورت باللون الوري، وحازت الصورة على إعجاب الكثير من جمهورها ومتابعيها.


يذكر أن نسرين آمين شاركت فى فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" حيث تظهر كضيفة شرف، بطولة كريم عبد العزيز، دينا الشربينى، ماجد الكدواني، بيومي فؤاد، محمد ثروت، أحمد حلاوة، من تأليف أيمن وتار، وإخراج أحمد الجندي

أخبار تهمك

عاجل - ضربة موجعة للأهلي.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 10 ساعات

مفاجأة... فينيسيوس جونيور يرغب في الرحيل عن ريال مدريد

منذ حوالي 6 ساعات

نجم الأهلي السابق يفتح النار على حكم مباراة الزمالك وسيراميكا

منذ حوالي 10 ساعات

الزمالك يفاوض صفقة مدوية

منذ حوالي 8 ساعات

علاج جديد يمنع الإصابة بفيروس كورونا.. وبشرى لأصحاب الأمراض المزمنة

منذ حوالي 18 ساعة

اجتماع عاجل داخل الزمالك لحسم موقف جنش

منذ حوالي 7 ساعات

صدمة لجماهير باريس بسبب ميسي

منذ حوالي 12 ساعة

بيراميدز يخطف صفقة من الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. مصدر أمني يكشف حقيقة اقتحام حفل محمد رمضان

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. قفزة في إصابات كورونا اليومية.. و"الصحة" تعلن التفاصيل

منذ حوالي 8 ساعات

"كورونا مميتة".. أول تعليق من وائل الإبراشي عقب أزمته الأخيرة

منذ حوالي 13 ساعة

كومان: هذا اللاعب سيعوض رحيل ميسي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. كارتيرون يرفض التعاقد مع الصفقة الذهبية

منذ حوالي 17 ساعة

تشكيل برشلونة المتوقع ضد أتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني

منذ ساعة و 24 دقيقة

عاجل.. أون تايم سبورت توقف مدحت شلبي لنهاية الموسم بعد هجومه على جمهور الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

مبابي يوجه قنبلة في وجه ناصر الخليفي

منذ حوالي 9 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

الأكثر قراءة
10:45 م

عاجل - ضربة موجعة للأهلي.. طالع التفاصيل

اجتماع عاجل داخل الزمالك لحسم موقف جنش

01:32 ص

"كورونا مميتة".. أول تعليق من وائل الإبراشي عقب أزمته الأخيرة

07:13 م

بيراميدز يخطف صفقة من الأهلي

01:56 ص

عاجل.. قفزة في إصابات كورونا اليومية.. و"الصحة" تعلن التفاصيل

12:44 ص

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: الساحل..وما أدراك ما الساحل؟!.

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم