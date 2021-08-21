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تعرف على تفاصيل شخصية صابرين في حكاية "واحد في المية"

السبت 21/أغسطس/2021 - 07:13 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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انتهت الفنانة صابرين من تصوير الأسبوع الأول فى حكاية "واحد فى المية" من الموسم الثانى لمسلسل "زى القمر" المقرر عرضه على قناة cbc خلال الأيام المقبلة.

وتظهر صابرين خلال أحداث الحكاية بشخصية سيدة كفيفة تواجه العديد من التحديات فى حياتها ويشارك فى البطولة مدحت صالح وعفاف شعيب وبتول الحداد.


يذكر أن حكاية "واحد فى المية" تأليف فداء الشندويلى وإخراج أحمد شفيق، وهى الحكاية الثانية من الموسم الثانى لمسلسل "إلا أنا" وذلك بعد الانتهاء من الحكاية الأولى والتى تحمل اسم "غالية" بطولة درة صلاح عبد الله وفرح يوسف ومراد مكرم، وإخراج شيرين عادل وتأليف أحمد حسنى وأحمد فرغلى.

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