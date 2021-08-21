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تعرف على تفاصيل شخصية مها أبو عوف في "الحرير المخملى"

السبت 21/أغسطس/2021 - 07:44 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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تشارك الفنانة مها أبو عوف، في مسلسل الحرير المخملى، الذى من المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

وتدخل مها أبو عوف فى صراعات ومشادات مع الممثلة الشابة أسما عصام، بسبب غيرتها الشديدة على زوجها، حيث تعمل الأخيرة فى دار أيتام، وينتمى العمل لنوعية الأعمال ذات الـ60 حلقة.

ويتناول قضية العلاقات الأسرية بدءًا من الجد، الذى يجسده الفنان مصطفى فهمى، ويظهر فيه بشخصية كبير البلد فى عقد التسعينيات، ويمتلك العديد من الأراضى الزراعية وغيرها وصولًا إلى الأبناء فى العصر الحديث، وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي حتى بداية الألفية الثالثة.

يذكر أن "الحرير المخملى" بطولة داليا مصطفى، مصطفى فهمى، أحمد وفيق، مها أبوعوف، ولاء الشريف، أحمد وفيق، هالة فاخر، سامى مغاورى، طارق صبرى، والعمل مأخوذ عن رواية الحرير المخملى لأميمة عزالدين، إشراف على الكتابة أمين جمال، سيناريو وحوار أحمد أبوزيد توفيق، وشادى أسعد، وحمدى التايه، وإخراج أحمد حسن.

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