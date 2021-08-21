مسلم لـ "الفجر الفني": "خطر" أقوى أغاني الصيف حتى الآن.. وتوقعنا نجاحها قبل طرحها (خاص)









تصدرت أغنية "خطر" لمطربا المهرجانات حوده بندق ومسلم، محرك البحث جوجل على مدار شهر متواصل من طرح الأغنية عبر موقع يوتيوب، حيث تقترب الأغنية من كسر حاجز ال 22 مليون مشاهدة بعد 30 يوم فقط من طرحها، بالإضافة لاكتساحها مواقع التواصل الإجتماعي وبالأخص فيس بوك وموقع "تيك توك".









وتواصل "الفجر الفني" مع المطرب مسلم ليكشف لنا تفاصيل تألقه بالأغنية بلونها الجديد الذي نال إعجاب الملايين من محبي هذا الطابع، وأصبحت كلمات الأغنية تترد على ألسنة المصريين والعرب أيضًا خلال الأيام الماضية.









وأعرب مسلم عن سعادته البالغة بالنجاح منقطع النظير الذي تشهده أغنية "خطر" حالياً، مؤكداً أن طاقم العمل توقع نجاح الأغنية قبل طرحها عند تداول برومو تشويقي من الأغنية تجاوز ملايين المشاهدات وحظي بإعجاب فئة كبيرة من الجمهور.





وأشار مطرب المهرجانات أن الأغنية كان يتم التجهيز لها منذ مدة طويلة وكان يتم العناية بكافة تفاصيلها لخروجها بهذا الشكل والنجاح، وحيث تم الاستقرار عليه بالتعاون مع حودة بندق لأداء الأغنية.





وأكد مسلم أن سبب نجاح الأغنية بسبب لونها الغنائي الجديد حيث رأي الكثيرون عند سماع الأغنية للوهلة الأولى أنه ليس مطرب مصري بسبب اللهجة المختلفة للأغنية وهذا ما جعل الأغنية تبدو مميزة للبعض أن مطرب غير مصري يغني أغاني مهرجانات.





وقال مسلم ن الأغنية رغم كونها تنتمي للمهرجانات الشعبية إلا أنها استطاعت أن تتصدر كافة الأغاني عبر موقع يوتيوب بمختلف ألوانها متفوقة على أقوى أغاني الصيف حتى الأن بالأرقام وإشادة الجمهور، منوهاً أن أغنية "خطر" سقطت نجوم وسوبر ستار من عرش يوتيوب.





وهذا وقد طرح مسلم أحدث أغانيه تحت عنوان "مواليد إيطاليا" وتجاوزت حاجز ال 2 مليون مشاهدة عقب أسبوعين على طرحها، ومن المقرر أن يطلق أحدث أعماله خلال الفترة المقبلة ومنهم أغنية "أسف يا ناس" و" خدت المنهج".



