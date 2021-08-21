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مصرع عامل صعقًا بالكهرباء بالفيوم

السبت 21/أغسطس/2021 - 08:04 ص
بوابة الفجر
الفيوم: ريهام على
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لقى عامل مصرعة بالفيوم صعقًا بالكهرباء داخل ورشته.

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم إخطارًا من العميد خالد حسن مأمور مركز شرطة أبشواي بورود إشارة من مرفق الإسعاف بحدوث حادثة صعق شخص بالكهرباء، يدعى سالم أحمد عبداللطيف، في العقد الثالث من العمر يعمل في صيانة وتصليح كوتش السيارات بإحدى الورش بمركز أبشواي بمحافظة الفيوم.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة أبشواي برئاسة المقدم إسلام الصاوي رئيس مباحث المركز وتبين من المعاينة الأولية وفاة شخص في العقد الثالث من العمر، صعقًا بالكهرباء بإحدى الأسلاك المكشوفة داخل ورشة لتصليح "كوتش" السيارات بمدينة أبشواي.

نُقل المتوفى إلى مشرحة مستشفى أبشواي المركزي تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق وصرحت النيابة العامة بدفن الجثة.

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