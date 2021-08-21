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بالأسماء.. إصابة 14 شخصًا في انقلاب سيارة على طريق القاهرة الفيوم

السبت 21/أغسطس/2021 - 07:20 ص
بوابة الفجر
الفيوم: ريهام على
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أصيب 14 مواطنا في انقلاب سيارة ميكروباص، أثناء سيرها بطريق "القاهرة الفيوم"، بالقرب من مركز طاميه، في محافظة الفيوم.

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم، إخطارا من نجدة الفيوم، بانقلاب سيارة "ميكروباص" على الطريق السريع بالقرب من مركز طاميه، وأسفر الحادث عن إصابة 14 شخصًا بإصابات متفرقة، ونُقلوا إلى مستشفى الفيوم العام ومستشفى طاميه لتلقي العلاج.

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف لنقل المصابين وهم: "أسعد الصاوي محمد، 56 سنة، نجوى محمد علي، 50 سنة، عبدالفتاح السيد فراج، 48 سنة، عاطف السيد عبدالمنجي، 45 سنة، عبير جابر إسماعيل، 41 سنة أحمد محسن أحمد، 37 سنة، حسين حمدون السمان، 34 سنة، عثمان ربيع عبدالعال، 25 سنة، طه عبدالحميد عبدالستار، 22 سنة، بركات السيد حمدان، 18 سنة، شهاب محمد أبوالحمد، 13 سنة، أحمد أسعد الصاوي، 10 سنوات، وهيثم أسعد الصاوي، 7 سنوات، أحمد حمدي الشيمي، 7 سنوات"، جميعهم مُصابون بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

وبالانتقال تبيّن أنّ سبب وقوع الحادث اختلال عجلة القيادة بيد قائد السيارة، ونُقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام ومستشفى طاميه المركزي لتلقي العلاج، وتحرر عن الحادث المحضر اللازم، وجري إخطار النيابة العامة لتباشر التحقيق.

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