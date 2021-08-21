مسؤول: طالبان ستكشف عن إطار عمل حكومي أفغاني جديد في غضون أسابيع

صرح متحدث باسم الحركة الإسلامية، اليوم السبت، بأن طالبان تهدف إلى الكشف عن إطار حكم جديد لأفغانستان في الأسابيع القليلة المقبلة، بعد استيلاء المتمردين السريع على الدولة الواقعة في جنوب آسيا.





وقال المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، لرويترز "يهدف خبراء قانونيون ودينيون وخبراء في السياسة الخارجية في طالبان إلى تقديم إطار حكم جديد في الأسابيع القليلة المقبلة." واضاف إن طالبان ستكون مسؤولة عن أفعالها وستحقق في تقارير عن أعمال انتقامية وفظائع ارتكبها الأعضاء.





سعت حركة طالبان إلى إظهار وجه أكثر اعتدالًا منذ الاستيلاء السريع على السلطة الأسبوع الماضي، لكنها حكمت بقبضة من حديد من عام 1996 إلى عام 2001 قبل أن تطيح بها القوات التي تقودها الولايات المتحدة لإيوائها متشددي القاعدة الذين يقفون وراء هجمات 11 سبتمبر.





لكن بعد مرور أسبوع فقط علي سيطرة طالبان السريعة على البلاد، ودخولها أخيرًا إلى كابول الأحد الماضي دون إطلاق رصاصة واحدة. أفاد أفراد أفغان ومجموعات دعم ومناصرة دولية عن أعمال انتقامية قاسية ضد الاحتجاجات، واعتقال أولئك الذين شغلوا مناصب حكومية سابقًا أو انتقدوا طالبان أو عملوا مع الأمريكيين.



