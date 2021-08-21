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رضوى جودة: حلمي تحقق بالعمل مع أحمد زاهر في حكاية "كدبة كبيرة" (خاص)

السبت 21/أغسطس/2021 - 09:22 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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تشارك الفنانة رضوى جودة حالياً في حكاية "كدبة كبيرة" المقرر عرضها ضمن أحداث مسلسل "ورا كل باب"، وهي بطولة أحمد زاهر، عماد رشاد، وكوكبة مميزة من النجوم، وهي من تأليف إسلام حافظ، إخراج سميح النقاش. 


وقالت رضوى جودة في تصريح خاص لـ"الفجر الفني"، أنها تجسد خلال الأحداث شخصية فتاة تُدعى "سارة"، وهي خريجة معهد الفنون المسرحية، تبحث عن فرصة حقيقها لإثبات موهبتها، وعندما تأتي لها الفرصة تمر بعوائق تمنعها من تحقيق حلمها.

وأشارت رضوى على أن ما حمسها للمشاركة في حكاية "كدبة كبيرة"،هو وجود المخرج سميح النقاش، و المؤلف إسلام حافظ التي سبق وتعاونت معهم من قبل في مسلسل "علامة استفهام"، ولأن السيناريو كتب بحِرّفية شديدة، ولأن الدور الذي تقدمه خلال الأحداث جديد عليها ولم تقدمه من قبل، ولأنها كانت ترغب كثيراً في العمل مع الفنان أحمد زاهر. 

مسلسل "ورا كل باب" من إنتاج شركة سينرجي، وفكرة الكاتب يسري الفخراني، ويعتمد على حكايات منفصلة متصلة كل حكاية مكونة من خمس حلقات بأبطال ومؤلف ومخرج مختلفين، وتعرض على مدار أسبوع، وتدور الحكايات في إطار اجتماعي من داخل البيوت المصرية.

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