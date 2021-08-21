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ترتيب هدافي الدوري المصري قبل مباريات اليوم السبت

السبت 21/أغسطس/2021 - 08:30 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الفوز على نظيره المصري ضمن مباريات الجولة ال 32 من بطولة الدوري المصري الممتاز برباعية مقابل هدفين.


وبينما استمر الزمالك فى الفوز وحقق الانتصار على فريق سيراميكا كليوباترا ضمن مباريات الجولة ال 32 من بطولة الدوري المصري الممتاز بهدفين مقابل هدف.

ترتيب هدافي الدوري المصري:-

1- محمد شريف لاعب الأهلي 19 هدفًا.

2- أحمد ياسر ريان لاعب سيراميكا كليوباترا 15 هدفًا.

3- أشرف بن شرقي لاعب الزمالك سجل 14 هدفًا.

4- عمر كمال لاعب المصري 13 هدفًا.

5- مصطفي فتحي لاعب سموحه 12 هدفًا.

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