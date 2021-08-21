بعد نجاحها في"شقة6".. هيا فياض تكشف عن أعمالها المقبلة

، أحمد حاتم، شريف سلامة، صلاح عبد الله، محمود البزاوى، رحاب الجمل، هانى عادل، حمزة العيلى، ملك قورة، ريم عبد القادر وهو من سيناريو وحوار شركة ديفرنت أرت رفيق القاضى، سعاد القاضى، محمود وحيد، نبيل شعيب منتج فنى مصطفى يوري وإخراج محمود كامل



وتدور أحداث المسلسل حول فتاة تنتقل إلى شقة جديدة، وبعده تحدث لها بعض الأحداث الغريبة.







مسلسل "شقة 6"من

أكدت الفنانة هيا فياض أنها تستعد حالياً للمشاركة في فيلم مصري سعودي، من المقرر إنطلاق تصويره خلال الفترة المقبلة، كما تدرس عدد من السيناريوهات للمشاركة بعمل درامي في رمضان القادم.وفي سياق آخر، شاركت الفنانة السعودية هيا فياض مؤخرًا في مسلسل “شقة 6” الذي يعرض حالياً على منصة Shahid.vib الرقمية، وهو من بطولة روبي