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بينما يكافح الغرب مع الفوضى في أفغانستان.. بايدن يدافع مرة أخرى عن الانسحاب

السبت 21/أغسطس/2021 - 09:26 ص
بوابة الفجر
منار طارق
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قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) إن الفوضى المحيطة بمطار كابول كانت سيئة للغاية هذا الأسبوع لدرجة أن الجيش الأمريكي أجبر على استخدام ثلاث طائرات هليكوبتر لنقل 169 أمريكيًا إلى المجمع من مبنى على بعد 200 متر (656 قدمًا).

في الوقت الذي تكافح فيه الدول الغربية لتكثيف وتيرة عمليات الإجلاء من أفغانستان وسط الفوضى والتقارير عن عنف طالبان، واجه الرئيس الأمريكي جو بايدن انتقادات بشأن تخطيط إدارته لانسحاب القوات الأمريكية واستيلاء المتشددين الإسلاميين السريع على البلاد. وصرح بايدن للصحفيين بعد القاء كلمة من البيت الأبيض "لم أر أي شك في مصداقيتنا من جانب حلفائنا." وتابع "... في الحقيقة، العكس تمامًا... نحن نتصرف بسرعة، نحن نتصرف ونلتزم بما قلنا أننا سنفعله."


واحتشد الآلاف من الأفغان اليائسين الذين يحملون أوراقًا وأطفالًا وبعض متعلقاتهم في مطار كابول، حيث حث أعضاء طالبان المسلحين أولئك الذين ليس لديهم وثائق سفر على العودة إلى ديارهم. وقال مسؤولون بحلف شمال الأطلسي وطالبان إنه قتل 12 شخصًا على الأقل في المطار وحوله منذ يوم الأحد.


توقفت رحلات الإجلاء الأمريكية من مطار كابول لأكثر من ست ساعات يوم الجمعة بينما تبحث السلطات الأمريكية عن دول مستعدة لقبول الفارين من أفغانستان. وأشار بايدن في تصريحاته إلى 169 أميركيا نقلهم الجيش. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع جون كيربي في وقت لاحق إن القرار اتخذ باستخدام طائرات الهليكوبتر يوم الخميس لأن المجموعة لم تتمكن من الوصول إلى البوابة من فندق قريب إلى المطار.

أصر بايدن على أنه سيتم إجلاء كل أمريكي أراد ذلك، وأن حوالي 18000 شخص قد تم نقلهم جوًا منذ يوليو. ووصف الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج الوضع خارج مطار كابول بأنه "خطير وصعب للغاية"، حيث ضغطت العديد من الدول الأعضاء من أجل استمرار عمليات الإجلاء إلى ما بعد الموعد النهائي للولايات المتحدة في 31 أغسطس.

لم يتراجع بايدن عن هذا الموعد النهائي، على الرغم من الدعوات - دوليًا وفي الداخل من زملائه الديمقراطيين وكذلك الجمهوريين المعارضين - للإبقاء على القوات في أفغانستان طالما كان ذلك ضروريًا لإعادة كل أمريكي إلى الوطن. وقال بايدن إنه لا يستطيع التكهن بما ستكون عليه النتيجة النهائية في أفغانستان حيث تخوض الولايات المتحدة وحلفاؤها حربا منذ 20 عاما. لكنه وعد بالعمل مع دول أخرى لتهيئة "ظروف قاسية" لأي تعاون أو اعتراف بطالبان، بناءً على سجلها في مجال حقوق الإنسان.

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طالبان افغانستان

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