Advertisements

خطوة بخطوة.. ننشر طريقة تقديم تظلمات الثانوية الازهرية 2021 على النتيجة اونلاين

السبت 21/أغسطس/2021 - 09:25 ص
تظلمات الثانوية الازهرية 2021
تظلمات الثانوية الازهرية 2021
Advertisements


خطوة بخطوة.. ننشر طريقة تقديم تظلمات الثانوية الازهرية 2021 على النتيجة اونلاين


يريد بعض طلاب الصف الثالث الازهري الذين يتشككون في دقة نتائجهم، إلى تقديم تظلمات الثانوية الازهرية 2021، عقب الإعلان عن بدء تلقي التظلمات، وذلك اعتبارًا من الثلاثاء الماضي الموافق 17 أغسطس ولمدة شهر على أن تنتهي 17 سبتمبر المقبل.

تقديم تظلمات الثانوية الازهرية 2021
وفقًا لقطاع المعاهد الأزهرية، يتم التوجه إلى المناطق التابعين لها البالغ عددها 198 منطقة على مستوى الجمهورية، تستقبل المناطق الأزهرية الطلاب المتقدمين بالتظلمات من الساعة 8 صباحا وحتى 2 ظهرا، يحق لجميع الطلاب التظلم في أي عدد من المواد التي يريدها.

خطوات تقديم تظلمات الثانوية الازهرية 2021
وعن خطوات تقديم تظلمات الثانوية الازهرية 2021 فإن هناك جزءا يستوجب الذهاب للمنطقة الأزهرية التابع لها الطالب، والجزء الآخر يتم إلكترونيا، على النحو التالي:

- يتوجه الطالب الراغب في تقديم التظلم، للمنطقة الأزهرية التابع لها. 

- داخل الإدارة يتم تسجيل الاسم وحجز عدد المواد التي يريد تقديم الطعون عليها. 

- يتم سداد رسوم بمقدار 100 جنيه عن كل مادة، على أن يتسلم الطالب الإيصال الذي يفيد بسداد الرسوم مرفقًا به تأكيد التسجيل. 

- يأتي دور التسجيل الإلكتروني، حيث يسجل الطالب مرة أخرى عبر منظومة الطعون الإلكترونية من خلال بوابة الأزهر، ويحدد اليوم الذي يحق للطالب الاطلاع على ورقة الإجابة الخاصة بها. 

- يتوجه الطالب لإدارة لجنة التظلمات للرؤية ومعه بطاقة الرقم القومي، أو استمارة النجاح. 

- تأتي مرحلة فحص الورقة وفيها يسمح للطالب فقط بتدوين ملاحظاته على مرفق بورقة الإجابة، ثم يتم بعد ذلك تسليمها للإدارة التعليمية لفحصها.

جدير بالذكر، أن نتيجة التظلم ستظهر خلال 15 يومًا من تاريخ الاطلاع على ورقة الإجابة، وذلك وفقًا لقطاع المعاهد الأزهرية.

الكلمات المفتاحية

تقديم تظلمات الثانوية الازهرية 2021 تظلمات الثانوية الازهرية تظلمات الثانوية 2021 الثانوية الازهرية 2021

أخبار تهمك

"كورونا مميتة".. أول تعليق من وائل الإبراشي عقب أزمته الأخيرة

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. مصدر أمني يكشف حقيقة اقتحام حفل محمد رمضان

منذ حوالي 9 ساعات

وزير التعليم العالي: هذه الكليات ستشهد انخفاضًا في نسب التنسيق

منذ ساعة و 27 دقيقة

عاجل.. قفزة في إصابات كورونا اليومية.. و"الصحة" تعلن التفاصيل

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. أون تايم سبورت توقف مدحت شلبي لنهاية الموسم بعد هجومه على جمهور الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

بيراميدز يخطف صفقة من الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

موسيماني يعطي موافقته على رحيل نجم الفريق

منذ أقل من ساعتين

اجتماع عاجل داخل الزمالك لحسم موقف جنش

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. كارتيرون يرفض التعاقد مع الصفقة الذهبية

منذ حوالي 18 ساعة

نجم الأهلي السابق يفتح النار على حكم مباراة الزمالك وسيراميكا

منذ حوالي 11 ساعة

مفاجأة... فينيسيوس جونيور يرغب في الرحيل عن ريال مدريد

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - ضربة موجعة للأهلي.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 11 ساعة

كومان: هذا اللاعب سيعوض رحيل ميسي

منذ حوالي 13 ساعة

مبابي يوجه قنبلة في وجه ناصر الخليفي

منذ حوالي 11 ساعة

صدمة لجماهير باريس بسبب ميسي

منذ حوالي 14 ساعة

الزمالك يفاوض صفقة مدوية

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

ننشر خطوات تقديم التظلمات على نتيجة الدور الثاني من الثانوية العامة 2019

تبدأ غدا.. كل ما تريد معرفته عن تظلمات الثانوية الأزهرية

اعرف الآن خطوات التظلم على نتيجة الثانوية الأزهرية 2020 من خلال رابط بوابة الأزهر الشريف

تعرف على خطوات وموعد تظلمات نتيجة الثانوية الأزهرية 2020.. "تظلمات الثانوية الازهرية"

رئيس قطاع المعاهد الأزهرية: الطالب الأزهري بختير ثانويتين في ثانوية واحدة

بعد فتح الباب.. كيف تقدم طعن عن نتيجة الدور الثاني بالثانوية الأزهرية؟

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

الأكثر قراءة
10:45 م

عاجل - ضربة موجعة للأهلي.. طالع التفاصيل

اجتماع عاجل داخل الزمالك لحسم موقف جنش

01:32 ص

بيراميدز يخطف صفقة من الأهلي

01:56 ص

"كورونا مميتة".. أول تعليق من وائل الإبراشي عقب أزمته الأخيرة

07:13 م

عاجل.. قفزة في إصابات كورونا اليومية.. و"الصحة" تعلن التفاصيل

12:44 ص

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: الساحل..وما أدراك ما الساحل؟!.

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم