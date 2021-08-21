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موعد مباراة الأهلي ضد الجونة في الدوري المصري

السبت 21/أغسطس/2021 - 09:00 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الفوز على نظيره المصري ضمن مباريات الجولة ال 32 من بطولة الدوري المصري الممتاز برباعية مقابل هدفين على ستاد الاسكندريه.


وسجل رباعية الأهلي كل من صلاح محسن وطاهر محمد طاهر وكهربا وحسين الشحات ليرفع المارد الأحمر رصيده إلي النقطة 72 فى المركز الثانى ببطولة الدوري المصري الممتاز.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الجونة ضمن مباريات الجولة قبل الأخيرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز يوم الثلاثاء المقبل فى تمام التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءًا بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة أون تايم سبورتس.

ويذكر أن الزمالك اقترب من تحقيق لقب الدوري المصري الممتاز بعدما فاز على سيراميكا كليوباترا أمس بهدفين مقابل هدف.

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