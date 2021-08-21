موعد مباراة برشلونة ضد أتلتيك بيلباو اليوم السبت في الدوري الإسباني

يستعد فريق برشلونة لمواجهة نظيره أتلتيك بيلباو اليوم السبت 21 أغسطس ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الإسباني الممتاز.









وستلعب مباراة فريق برشلونة ضد نظيره أتلتيك بيلباو اليوم في مسابقة الدوري الإسباني الممتاز في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب سان ماميس.





وستذاع مباراة فريق برشلونة ضد نظيره أتلتيك بيلباو اليوم في مسابقة الدوري الإسباني الممتاز على قناة “BEIN Sports HD 1” بتعليق علي محمد علي.





ويحتل فريق برشلونة حاليا المركز الثالث من جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني الممتاز برصيد 3 نقاط، بينما يتواجد أتلتيك بيلباو المركز العاشر برصيد نقطة وحيده.