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محافظة قنا تكشف حقيقة إعفاء رئيس مدينة دشنا من منصبه
السبت 21/أغسطس/2021 - 09:38 ص
بسام عبدالحميد
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أكد ديوان عام محافظة قنا، في بيان رسمي له اليوم السبت، عدم صحة ما تم تداوله عبر مواقع وسائل التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية، عن إعفاء السيد عبد الراضى عربي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا من مهام منصبه.
و أوضح بيان محافظة قنا، أن السيد رئيس مركز ومدينة دشنا، سوف يتم احالته للتقاعد بعد عشرة أيام وذلك لبلوغه السن القانونية طبقا لقانون الخدمة المدنية.
وتهيب محافظة قنا، من الجميع تحري الدقة في نقل المعلومة وعدم الانسياق وراء الشائعات التي من شأنها إثارة البلبلة بين المواطنين والحصول على المعلومات الصحيحة من خلال الصفحة الرسمية لمحافظة قنا.
الجدير بالذكر أن السيد عبد الراضى عربي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا، عمل رئيسا لعدد من مدن ومراكز المحافظة ويتسم بحسن الخلق والاجتهاد والأمانة والنزاهة والصدق، وأدى عمله بتفانٍ وحب وإخلاص لوطنه، فكان نموذجًا يحتذى به في أداء العمل، كما يتمتع بالحب والاحترام ودماثة الأخلاق وسط زملائه بالعمل.
و أوضح بيان محافظة قنا، أن السيد رئيس مركز ومدينة دشنا، سوف يتم احالته للتقاعد بعد عشرة أيام وذلك لبلوغه السن القانونية طبقا لقانون الخدمة المدنية.
وتهيب محافظة قنا، من الجميع تحري الدقة في نقل المعلومة وعدم الانسياق وراء الشائعات التي من شأنها إثارة البلبلة بين المواطنين والحصول على المعلومات الصحيحة من خلال الصفحة الرسمية لمحافظة قنا.
الجدير بالذكر أن السيد عبد الراضى عربي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا، عمل رئيسا لعدد من مدن ومراكز المحافظة ويتسم بحسن الخلق والاجتهاد والأمانة والنزاهة والصدق، وأدى عمله بتفانٍ وحب وإخلاص لوطنه، فكان نموذجًا يحتذى به في أداء العمل، كما يتمتع بالحب والاحترام ودماثة الأخلاق وسط زملائه بالعمل.
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