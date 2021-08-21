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تعرف على موعد مباراة ريال مدريد وليفانتي في الدوري الإسباني

السبت 21/أغسطس/2021 - 09:30 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي
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يستعد فريق ريال مدريد لمواجهة نظيره ليفانتي غدا الأحد 22 أغسطس ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الإسباني الممتاز.


وستلعب مباراة فريق ريال مدريد ضد نظيره ليفانتي غدا الأحد في مسابقة الدوري الإسباني الممتاز في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة.

وستذاع مباراة فريق ريال مدريد ضد نظيره ليفانتي غدا الأحد في مسابقة الدوري الإسباني الممتاز على قناة “BEIN Sports HD 1 ” بتعليق حسن العيدروس.

ويحتل فريق ريال مدريد حاليا صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني الممتاز برصيد 3 نقاط، بينما يتواجد ليفانتي في المركز الثامن برصيد نقطة وحيده.

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