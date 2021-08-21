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المكسيك تسجل أكثر من 21.8 ألف إصابة جديدة بكورونا

السبت 21/أغسطس/2021 - 09:46 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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سجلتوزارة الصحة في المكسيك، أكثر من 21.8 ألف إصابة جديدة مؤكدة بكورونا، ليصل إجمالي الإصابات منذ بدء الجائحة إلى أكثر من ثلاثة ملايين.

 

وقالت وزارة الصحة المكسيكية، في بيان لها: "تم تسجيل 21897 إصابة جديدة مؤكدة بكوفيد-19 و761 حالة وفاة، ليصل إجمالي الإصابات منذ بدء الجائحة إلى ثلاثة ملايين و197108 إصابات، والوفيات إلى 252080 وفاة".

 

ورجحت الحكومة المكسيكية، أن يكون العدد الحقيقي للإصابات والوفيات أعلى بكثير من المعلن. وتشير بيانات منفصلة نشرت في الآونة الأخيرة إلى أن العدد الفعلي للوفيات يزيد عن الرقم المسجل بنسبة 60 في المئة على الأقل.

 

وكانت المكسيك، تكافح موجة جديدة من الإصابات بكورونا، مع وصول الحالات اليومية لمستويات قياسية مرتفعة، وتجاوز عدد الوفيات الرسمي 252 ألفا، مما يجعلها من بين أكثر دول العالم وفاة بكورونا.

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فيروس كورونا المكسيك

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