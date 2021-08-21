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"اليونيسيف" تحذر من نقص حاد في المياه خلال الأيام المقبلة في لبنان

السبت 21/أغسطس/2021 - 10:31 ص
لبنان
لبنان
وكالات
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حذرت منظمة اليونيسيف التابعة للأمم المتحدة، اليوم السبت، من نقص حاد في المياه خلال الأيام المقبلة في لبنان، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وفي وقت سابق، انفجرت خزانات وقود في بلدة التليل عكار شمال لبنان، كانت مخبأة في قطعة أرض بالبلدة، بعدما صادرها الجيش اللبناني، وبدأ بتوزيع محتوياتها بحضور 200 شخص تقريبا.

                            

وطالب الرئيس اللبناني ميشال عون، بإجراء تحقيق لكشف ملابسات انفجارعكار، كما دعا إلى استنفار الأجهزة الأمنية والطبية بالمنطقة.

 

وشهد لبنان في الأيام الأخيرة، نقصًا حادًا في الوقود، وحوادث خطف صهاريج، ما دفع الجيش اللبناني إلى الإعلان أنه سيداهم محطات الوقود والمستودعات وسيصادر أي كميات مخبأة ويوزعها على المواطنين.

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