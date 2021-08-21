تعرف على أبطال حكاية"كدبة كبيرة"

هنادي مهنا، إيمان سلامة، محمد ناصر، عماد رشاد، فتوح أحمد، رضوى جودة، والحكاية من تأليف سلام حافظ، وإخراج سميح النقاش.







وتدور أحداث "حكاية كدبة" كبيرة في إطار اجتماعي ويناقش أكثر من قضية اجتماعية منها مدى تأثير السوشيال ميديا على الأبناء والآباء ومصطلح التريند الذي يسير خلفه فئة معينة من المجتمع بحثًا عن الثراء والشهرة تحت أي مسمى.





يذكر أن الموسم الأول من مسلسل "ورا كل باب" من إنتاج شركة سينرجى، وفكرة الكاتب يسرى الفخرانى، ويعتمد على حكايات منفصلة متصلة كل حكاية في 5 حلقات بأبطال ومؤلف ومخرج مختلفين، وتعرض على مدار أسبوع، وتدور الحكايات في إطار اجتماعي من داخل البيوت المصرية.

يواصل الفنان أحمد زاهر تصوير مشاهده في حكاية " كدبة كبيرة" المقرر عرضها ضمن أحداث مسلسل "ورا كل باب"، ويشاركه في بطولة تلك الحكاية