عاجل.. ميدو يفتح النار على جماهير الأهلي

انتقد أحمد حسام ميدو المدير الفني السابق لمصر المقاصة هجوم عدد من جماهير النادي الأهلي على اتحاد الكرة ولجنة المسابقات بعد اقتراب الزمالك من تحقيق لقب الدوري في الوقت الذي أشاد به بالفريق الأبيض.





ميدو غرد عبر حسابه بتويتر :"لما ⁧‫الاهلي‬⁩ بيكسب بطوله بنقول براڤو الناس دي منظمين ويستحقوا".





وأضاف :"الجديد اللي اول مره اشوفه ان في اهلاويه كتير بيقولوا كلام غريب!لجنة الحكام وتعليمات من فوق".





واستطرد :"ليه الناس ماتقولش براڤو ⁧‫الزمالك‬⁩ قفلوا على نفسهم واشتغلوا صح ويستحقوا يكسبوا".





وزاد :"الزمالك اشتغل صح وبعد عن المهاترات.الزمالك البطل".





وواصل :"مفيش مثالية في الحياة ولا طبعا في الكوره بس لازم نحترم بعض واللي يشتغل صح نقدره ونسقفله".









وأشار :"الزمالك‬⁩ السنه دي وقع وقام وقف على رجله وهيبقى بطل الدوري".









وأوضح :"البطل الحقيقي اللي لما بيخسر بيسقف للكسبان ويقولوا مبروك اشوفك السنه الجايه".





وأردف :"هي دي روح البطل مش الكلام التعبان اللي بنسمعه".









وأضاف :"‏⁧‫الزمالك‬⁩ فقد لاعيبه مهمه في وسط الموسم لكن رجالته كان عندها اصرار انهم يكسبوا ويعوضوا اي حد".





واختتم :"لسه الدوري ماخلصش..لسه ٩٠ دقيقه..قاتلوا حتى النهاية..دوري السنه دي هيكون رساله للولاد الصغيره في النادي ان البطل لازم يقاتل مهما كانت الظروف".





وعن واقعة جنش ميدو غرد عبر حسابه قائلًا :"زعلان من جنش جدا لاني بحبه وعارف انه جدع..الناس بتحبك يا جنش علشان عارفين انك جدع".





وأضاف :" نصيحتي ليك اوعى تفقد النقطه دي!! روح النادي اعتذر لزمايلك والجهاز واقفل الموضوع..كل الزمالكاوية بيحبوك".