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صاحب فكرة "أولمبياد تلا": المحافظ دعمنا.. وفرصة للمتميزين معنا (فيديو)

السبت 21/أغسطس/2021 - 10:43 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال تامر المحروقي، صاحب فكرة "أولمبياد تلا"، إن جائحة كورونا كانت السبب في تفكيره في إطلاق "أولمبياد تلا"، بحيث يتم تخصيص يوما رياضيا حتى يرفه أهالي القرية عن أنفسهم.

وأشار "محمد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم السبت، إلى أنه تم زيادة عدد أيام الحدث الرياضي من يوم إلى 7 أيام نتيجة الإقبال الشديد من أهالي مركز تلا على المشاركة في الألعاب الرياضية، حيث وصل عدد المشاركين إلى 700 لاعب على مستوى 44 قرية بمركز تلا.

وأوضح أن محافظ المنوفية دعم الفكرة ويسر عليهم استخراج التراخيص الخاصة بالملاعب التي أقيمت عليها المسابقات، لافتا إلى أنه أطلق على فكرته "أوليمبياد تلا" ويستهدفون أن يصلوا بالمشاركين الموهوبين المتميزين إلى مستوى العالمية.

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