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تجارة عين شمس تعلن عن شروط الالتحاق بقسم اللغة الفرنسية

السبت 21/أغسطس/2021 - 10:46 ص
خالد قدري عميد تجارة عين شمس
خالد قدري عميد تجارة عين شمس
آية حمروشي
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أعلنت كلية التجارة جامعة عين شمس برئاسة أ. د خالد قدري عميد الكلية عن شروط الالتحاق بقسم اللغة الفرنسية بالشراكة مع جامعة بواتييه الفرنسية، تحت رعاية أ. د محمود المتيني رئيس الجامعة، أ. د عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وأوضح أ. د خالد قدري، أنه سيتم استقبال الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة والشهادات المعادلة البكالوريا الفرنسية وغيرها للعام 2020/2021 والراغبين في الالتحاق بالقسم للعام الجامعي 2021/2022 وذلك بدءا من الأحد المقبل الموافق ٢٢ أغسطس الجاري من الأحد الى الأربعاء من كل أسبوع من الساعة ١١ صباحًا حتى الساعة ٣ بعد الظهر.

وعن شروط التقدم لبرنامج الدراسة باللغة الفرنسية: 
- أن يكون الطالب مقبولا في كلية التجارة جامعة عين شمس-نظامي
- أن يكون الطالب حاصلا على دبلوم إجادة اللغة الفرنسية DELF-B2، ويُعفى من هذا الشرط الطلبة الحاصلين على البكالوريا الفرنسية والبكالوريا الدولية باللغة الفرنسية.
- يُقبل ملف الطالب ويُعلق القبول لحين ورود بطاقة الترشيح.
ثانيًا: اختبارات الالتحاق بالبرنامج:
- اختبار اللغة الفرنسية لجميع المتقدمين والذي ينظمه المعهد الفرنسي بالكلية ويُعقد يومي:
الاثنين 23 أغسطس الجاري من الساعة 10 صباحًا الى الساعة 12 ظهرًا
أو الثلاثاء 14 سبتمبر 2021 من الساعة 10 صباحًا الى الساعة 12 ظهرًا
- لا يجوز للمتقدم حضور هذا الاختبار إلا مرة واحدة
- اختبار الرياضيات الذي ينظمه القسم ويُعقد بعد اختبار اللغة الفرنسية.
- مقابلة شخصية مع لجنة من ممثلي كلية التجارة جامعة عين شمس وممثلي معهد إدارة الشركات بجامعة بواتييه بفرنسا يتم تحديد موعدها بعد انتهاء جميع الاختبارات السابقة.

لمعرفة تفاصيل التقديم زوروا الصفحة الرسمية للقسم على وسيلة التواصل الاجتماعي فيسبوك
DGCI- Page Officielle

الكلمات المفتاحية

خالد قدري عميد تجارة عين شمس تجارة عين شمس اللغة الفرنسية الثانويه العامة

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