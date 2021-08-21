بدء استقبال طلاب الثانوية بالمرحلة الأولى للتنسيق في الإسكندرية



بدأت مكاتب التنسيق ومعامل الكمبيوتر بجامعة الإسكندرية، اليوم السبت، في إستقبال طلاب المرحلة الأولى للثانوية العامة.



وقال الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، إنه تم تخصيص 7 معامل تضم حوالى 200 جهاز كمبيوتر مجانًا للطلاب لتسجيل رغباتهم، وذلك بكليات الآداب، والتربية، وعلوم الشاطبي، وعلوم محرم بك، والهندسة، والتربية الرياضية بنين، والمدينة الجامعية طلبة بسموحة، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، للوقاية من فيروس كورونا ومنع انتشار العدوى.



وأوضح، أن هذه المعامل يتواجد بها مجموعة من الإداريين المؤهلين للتعامل مع الحاسب الآلى، ومواقع التنسيق الإلكتروني، لتقديم كافة الدعم الفنى للمترددين من الطلاب وذويهم.